  В Тульской области стартовал II Российский фестиваль «Кино и Музыка»
В Тульской области стартовал II Российский фестиваль «Кино и Музыка»

Торжественная церемония открытия состоялась 5 ноября в Городском концертном зале.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль «Кино и Музыка» — это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров. В этом году он продлится шесть дней, церемония закрытия и награждение победителей состоятся 9 ноября в ГКЗ.

Ведущими церемонии открытия фестиваля стали любимые миллионами актеры театра и кино Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян.

_DZY7249.jpg

А начался вечер с великолепного мощного выступления Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Владислава Белоусова. Музыканты потрясающе исполнили оркестровую сюиту «Время, вперёд!» Георгия Свиридова. 

_DZY7235.jpg

От имени губернатора Дмитрия Миляева гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что фестиваль стал уникальной площадкой для творческого диалога между представителями киноиндустрии и музыкального искусства, а для региона — ещё и важным шагом в укреплении образа Тулы как одного из ведущих культурных центров России.

_DZY7278.jpg

— Особую ценность фестивалю придаёт то, что он берёт истоки на тульской земле. Немалую роль в этом играет народная артистка России, кинорежиссёр Алла Ильинична Сурикова, президент фестиваля, которая на протяжении многих лет активно участвует в реализации крупных культурных проектов в регионе. Поддержка со стороны губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева позволяет воплощать в жизнь масштабные инициативы, открывающие новые горизонты для местных жителей, — сказала Ольга Гремякова.

_DZY7302.jpg

На открытии были вручены почетные призы. Так, призом «За вклад в киномузыку» отметили композитора Артема Васильева. Ему вручили памятный диплом, тульский пряник и статуэтку, выполненную из меди и латуни в виде скрипичного ключа и киноленты. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a2/f4/d8f9-e05c-4e95-9eed-91e622855813/2f4db6fb-5cc1-4e1f-99df-2cf18d4aca10.jpg

Артем Васильев написал музыку к десяткам фильмов, среди них «72 часа», «Конец прекрасной эпохи», «Экипаж», «Грозный», «Чемпион мира».

— Этот фестиваль для меня — очень волнительное событие, — сказал Артем Васильев. — Композитор всегда находится за кадром, он не медийное лицо. И сейчас так непривычно стоять на сцене и быть в центре внимания... Музыка в кино, как правило, тоже не в центре внимания. Она помогает создать определенный образ, но не является главным элементом. Очень важно, что музыку в кино отметили и посвятили ей фестиваль. Приз я воспринимаю как аванс и стимул двигаться дальше. И большое спасибо гостеприимной тульской земле! 

Приз «За высокое исполнительское мастерство» вручили актеру театра и кино Дмитрию Харатьяну. Народный артист России порадовал всех зрителей и исполнил свой главный хит «Не вешать нос...» из кинофильма «Гардемарины, вперёд!»

Приз Дмитрий Харатьян получил из рук Миланы Яворской, нашей тульской красавицы, «Мисс Тула — 2024». Артист тут же отреагировал экспромтом:

— Вообще, мне с «миссками» очень везет! Вы знаете, я 36 лет назад встретил «Мисс Тирасполь», и вот до сих пор мы вместе. Так что очень символично, что приз мне вручает «Мисс».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a2/f4/d8f9-e05c-4e95-9eed-91e622855813/72c17e11-8e6b-4086-95cf-7d7405544017.jpg

В этом году фестивальные картины представлены в трех конкурсах: документальное кино, анимация и игровые художественные фильмы; у каждого — свое жюри. В конце вечера президент фестиваля Алла Сурикова вышла на сцену вместе с председателями жюри в каждой номинации: Галиной Евтушенко, сценаристом и режиссером киностудии «Роза», композитором Артемом Васильевым и Алексеем Рязанцевым, почетным кинематографистом России, генеральным директором кинокомпании «Каро-Премьер». 

— Дорогие туляки, я вас люблю! — сказала зрителям Алла Сурикова. — Я счастлива, что мы привезли Второй российский фестиваль «Кино и Музыка» в замечательный город Тулу прекрасным тульским зрителям!

Члены жюри и Алла Ильинична ударили в хлопушку и объявили фестиваль открытым!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a2/f4/d8f9-e05c-4e95-9eed-91e622855813/3386763b-a082-4474-b1b2-b00456d60481.jpg

На пресс-конференции, предшествующей церемонии, рассказали подробнее о программе фестиваля. 

Все мероприятия II Российского фестиваля «Кино и Музыка» бесплатные. Подробная программа представлена на сайте kinoimusica.ru, а пригласительные распространяются в кассах учреждений, где будут проходить мероприятия.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и губернатора Тульской области, правительства региона и администрации города Тулы.

6 ноября, в 12:40 +1
