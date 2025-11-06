В Тульской области стартовал II Российский фестиваль «Кино и Музыка»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль «Кино и Музыка» — это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров. В этом году он продлится шесть дней, церемония закрытия и награждение победителей состоятся 9 ноября в ГКЗ.

Ведущими церемонии открытия фестиваля стали любимые миллионами актеры театра и кино Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян.

А начался вечер с великолепного мощного выступления Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Владислава Белоусова. Музыканты потрясающе исполнили оркестровую сюиту «Время, вперёд!» Георгия Свиридова.

От имени губернатора Дмитрия Миляева гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что фестиваль стал уникальной площадкой для творческого диалога между представителями киноиндустрии и музыкального искусства, а для региона — ещё и важным шагом в укреплении образа Тулы как одного из ведущих культурных центров России.

— Особую ценность фестивалю придаёт то, что он берёт истоки на тульской земле. Немалую роль в этом играет народная артистка России, кинорежиссёр Алла Ильинична Сурикова, президент фестиваля, которая на протяжении многих лет активно участвует в реализации крупных культурных проектов в регионе. Поддержка со стороны губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева позволяет воплощать в жизнь масштабные инициативы, открывающие новые горизонты для местных жителей, — сказала Ольга Гремякова.

На открытии были вручены почетные призы. Так, призом «За вклад в киномузыку» отметили композитора Артема Васильева. Ему вручили памятный диплом, тульский пряник и статуэтку, выполненную из меди и латуни в виде скрипичного ключа и киноленты.

Артем Васильев написал музыку к десяткам фильмов, среди них «72 часа», «Конец прекрасной эпохи», «Экипаж», «Грозный», «Чемпион мира».

— Этот фестиваль для меня — очень волнительное событие, — сказал Артем Васильев. — Композитор всегда находится за кадром, он не медийное лицо. И сейчас так непривычно стоять на сцене и быть в центре внимания... Музыка в кино, как правило, тоже не в центре внимания. Она помогает создать определенный образ, но не является главным элементом. Очень важно, что музыку в кино отметили и посвятили ей фестиваль. Приз я воспринимаю как аванс и стимул двигаться дальше. И большое спасибо гостеприимной тульской земле!

Приз «За высокое исполнительское мастерство» вручили актеру театра и кино Дмитрию Харатьяну. Народный артист России порадовал всех зрителей и исполнил свой главный хит «Не вешать нос...» из кинофильма «Гардемарины, вперёд!»

Приз Дмитрий Харатьян получил из рук Миланы Яворской, нашей тульской красавицы, «Мисс Тула — 2024». Артист тут же отреагировал экспромтом:

— Вообще, мне с «миссками» очень везет! Вы знаете, я 36 лет назад встретил «Мисс Тирасполь», и вот до сих пор мы вместе. Так что очень символично, что приз мне вручает «Мисс».

В этом году фестивальные картины представлены в трех конкурсах: документальное кино, анимация и игровые художественные фильмы; у каждого — свое жюри. В конце вечера президент фестиваля Алла Сурикова вышла на сцену вместе с председателями жюри в каждой номинации: Галиной Евтушенко, сценаристом и режиссером киностудии «Роза», композитором Артемом Васильевым и Алексеем Рязанцевым, почетным кинематографистом России, генеральным директором кинокомпании «Каро-Премьер».

— Дорогие туляки, я вас люблю! — сказала зрителям Алла Сурикова. — Я счастлива, что мы привезли Второй российский фестиваль «Кино и Музыка» в замечательный город Тулу прекрасным тульским зрителям!

Члены жюри и Алла Ильинична ударили в хлопушку и объявили фестиваль открытым!

На пресс-конференции, предшествующей церемонии, рассказали подробнее о программе фестиваля.

Все мероприятия II Российского фестиваля «Кино и Музыка» бесплатные. Подробная программа представлена на сайте kinoimusica.ru, а пригласительные распространяются в кассах учреждений, где будут проходить мероприятия.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и губернатора Тульской области, правительства региона и администрации города Тулы.