Талантливых мальчиков и девочек приглашают на кастинг конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России»

Прием заявок на участие в XIV ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026» объявляет модельное агентство Gold — эксклюзивный представитель Всероссийского детского конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России» по Тульскому региону.
Подготовка к финалу фестиваля продлится две недели. Участников ждет постановка конкурсных выходов, мастер-класс по дефиле, уроки хореографии, сценическое движение, работа над постановкой номеров.
Организаторы фестиваля хотят поддержать талантливых детей, посодействовать их творческому развитию, определить сильнейших участников, достойных носить почетный титул «Мини-мисс Тула» и «Мин-мистер Тула».
Всем участникам будут вручены короны, кубки, памятные дипломы, наградные ленты, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, короной, именным кубком и правом участия в фестивалях всероссийского и международного уровней.
Положение, анкета-заявка — на сайте. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.