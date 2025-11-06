  1. Моя Слобода
  4. Талантливых мальчиков и девочек приглашают на кастинг конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
Талантливых мальчиков и девочек приглашают на кастинг конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России»

На отборочные туры ждут юных туляков от 4 до 16 лет, которые хотят заявить о себе на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Талантливых мальчиков и девочек приглашают на кастинг конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России»
Фото предоставлены модельным агентством Gold.

Прием заявок на участие в XIV ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026» объявляет модельное агентство Gold — эксклюзивный представитель Всероссийского детского конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России» по Тульскому региону. 

Подготовка к финалу фестиваля продлится две недели. Участников ждет постановка конкурсных выходов, мастер-класс по дефиле, уроки хореографии, сценическое движение, работа над постановкой номеров. 

кастинг мини мисс и мистер 2026 а3.jpg

Организаторы фестиваля хотят поддержать талантливых детей, посодействовать их творческому развитию, определить сильнейших участников, достойных носить почетный титул «Мини-мисс Тула» и «Мин-мистер Тула».
 
Всем участникам будут вручены короны, кубки, памятные дипломы, наградные ленты, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, короной, именным кубком и правом участия в фестивалях всероссийского и международного уровней. 
 
Положение, анкета-заявка — на сайте. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.

6 ноября, в 14:00 −2
Событие
конкурс фестиваль красота модельное агентство Gold
