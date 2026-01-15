Тульская фирма уклонилась от уплаты налогов более чем на 38 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором и фактическим руководителем ООО «СОЛО», совершил ряд неправомерных действий, приведших к существенным потерям бюджета.

С октября 2021 года по март 2023-го организация подавала искажённые налоговые декларации, содержащие неверные сведения о фиктивных сделках и поставках товаров. Эти действия привели к недоплате налоговых обязательств на сумму свыше 38 миллионов рублей.

«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 47,9 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении генерального директора предприятия выделено в отдельное производство», — отметили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд.