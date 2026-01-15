Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело

Расследование начали по материалам прокурорской проверки после смертельного ДТП с трамваем на Пролетарском мосту.

Фото из архива Myslo.

Прокуратура провела проверку трамвайных путей в Туле и нашли множество нарушений. Также проверили, как профильное предприятие — МКП «Тулгорэлектротранс» — исполняет законодательство о безопасности пассажирских перевозок.

Поводом проверки стало смертельное ДТП на Пролетарском мосту 31 октября 2025 года. Напомним, трамвай сошел с рельсов, что стало причиной аварии с двумя маршрутками. Погибли 5 человек.

«Установлено, что ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами обязанностей по осуществлению контроля за содержанием муниципального имущества — рельсовых путей — 31.10.2025 произошел сход трамвая с рельсов. В результате ДТП по неосторожности наступила смерть 5 пассажиров», — сообщили в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц.

Пока дело возбудили с формулировкой «в отношении неустановленных должностных лиц администрации МО город Тула, его отраслевого функционального органа — управления по транспорту и дорожному хозяйству, МКП „Тулгорэлектротранс“». Это обычная практика. Кому будет предъявлено обвинение — станет известно в ходе расследования.

«Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляет прокуратура области. Также прокуратура уже внесла главе администрации муниципального образования город Тула, руководителю МКП „Тулгорэлектротранс“ представления*», — сообщили в прокуратуре.

* Прокурорское представление — это акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Его цель — принудить орган или должностное лицо устранить нарушение, а также привлечь к ответственности виновных лиц.