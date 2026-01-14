  1. Моя Слобода
Жительница Белева купила права в интернете: теперь ей грозит лишение свободы

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Белевском районе сотрудники ГАИ в ходе дежурства остановили автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 24-летней женщины. 

При проверке документов полицейские усомнились в подлинности предъявленного водительского удостоверения. Документ отправили на экспертизу, где выяснилось, что он поддельный.

Женщина заявила, что купила права в интернете. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Подозреваемой грозит до года колонии. 

