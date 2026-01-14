  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле торопливый водитель едва не устроил лобовое ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле торопливый водитель едва не устроил лобовое ДТП

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Туле торопливый водитель едва не устроил лобовое ДТП

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на Алексинском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель легковушки пошел на опасный обгон и едва не устроил лобовое ДТП.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В центре Тулы водитель повернул направо странным образом
Дежурная часть
В центре Тулы водитель повернул направо странным образом
вчера, в 17:00, 24 1004 -2
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
Дежурная часть
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
13 января, в 20:14, 28 1616 0
В Криволучье BMW без номеров припарковался на тротуаре
Дежурная часть
В Криволучье BMW без номеров припарковался на тротуаре
13 января, в 14:30, 34 1783 3
Туляк припарковал внедорожник прямо на расчищенном переходе
Дежурная часть
Туляк припарковал внедорожник прямо на расчищенном переходе
12 января, в 20:17, 12 2281 7
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:18 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
вчера, в 16:22, 73 911 0
Какие дома Тулы будут обесточены 15 января
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 15 января
вчера, в 21:48, 50 971 0
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
вчера, в 23:08, 40 1855 -3
Губернатор поручил устроить взбучку тульским УК, которые не чистят дворы и крыши от снега
Жизнь Тулы и области
Губернатор поручил устроить взбучку тульским УК, которые не чистят дворы и крыши от снега
вчера, в 22:15, 38 802 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области появится первая в России единая школьная лига
В Тульской области появится первая в России единая школьная лига
В Тульской области объединят региональные и банковские инициативы для ветеранов СВО
В Тульской области объединят региональные и банковские инициативы для ветеранов СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.