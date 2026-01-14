В Плеханово мать случайно отравила газом 15-летнюю дочь: суд огласил приговор

В Туле 34-летняя С. Михай признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Женщина, являясь владелицей дома в поселке Плеханово, после отключения газа сотрудниками газовой службы в 2024 году, самовольно подключила к сети водонагреватель.

В апреле 2025 года её 14-летняя дочь открыла кран с водой, включив колонку. В этот момент произошел выброс угарного газа.

Девочку доставили в больницу с острым отравлением, однако врачи не смогли ее спасти.

В судебном заседании ее мать признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной и приговорил к году ограничения свободы.



