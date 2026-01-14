Полиция опубликовала фоторобот убийцы врача из Донского. Дело не могут раскрыть почти три года

УМВД по Тульской области обнародовало фоторобот предполагаемого убийцы врача-терапевта из Донского Елены Чернышовой. Дело не могут раскрыть третий год.

Труп 51-летней Елены был найден 3 марта 2023 года у запасного входа поликлиники на улице Кирова в Донском. На теле и голове пострадавшей было множество колото-резаных ранений — женщина скончалась от острой кровопотери.

УМВД публикует описание убийцы:

«По подозрению в совершении убийства врача-терапевта Чернышовой Е. А. разыскивается мужчина славянской внешности худощавого телосложения в возрасте 20-35 лет, рост 175-180 см., волосы светлые (русые), носит очки, был одет в черную куртку с капюшоном (капюшон был надет на голову), черные штаны».

Всех кто обладает информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 8 (48746) 5-04-76 или 8 906 535-92-99.