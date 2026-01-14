  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Мертвые кошки и наркотики: бывший сотрудник УФСИН заплатит штраф за комментарии в адрес тульской полиции - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Мертвые кошки и наркотики: бывший сотрудник УФСИН заплатит штраф за комментарии в адрес тульской полиции

Об этом сообщает пресс-служба Тульского областного суда.

Мертвые кошки и наркотики: бывший сотрудник УФСИН заплатит штраф за комментарии в адрес тульской полиции

Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 57-летнего Сергея О. из Новомосковска. 24 ноября 2025 года мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве.

Из материалов дела следует, что на протяжении длительного времени Сергей О. оставлял в соцсетях грубые и уничижительные комментарии, адресованные полиции. В частности, бывший сотрудник УФСИН по Тульской области утверждал, что стражи порядка подбрасывают на его земельный участок наркотики и мертвых кошек. 

Постановлением суда ему было назначено административное наказание в виде штрафа в 60 000 рублей. В апелляционной жалобе Сергей просил отменить решение суда.

Апелляционная инстанция, впрочем, не нашла в решении суда каких-либо нарушений. Постановление остановлено в силе, жалоба Сергея — без удовлетворения. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:46 +3
Другие статьи по темам
Прочее
мелкое хулиганство апелляция Тула Новомосковск бывший сотрудник УФСИН комментарии в соцсетях

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков
Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков
Актуальные финансовые условия и акции от застройщика «Капитал»: как купить квартиру выгодно в 2026 году
Актуальные финансовые условия и акции от застройщика «Капитал»: как купить квартиру выгодно в 2026 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.