Мертвые кошки и наркотики: бывший сотрудник УФСИН заплатит штраф за комментарии в адрес тульской полиции

Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 57-летнего Сергея О. из Новомосковска. 24 ноября 2025 года мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве.

Из материалов дела следует, что на протяжении длительного времени Сергей О. оставлял в соцсетях грубые и уничижительные комментарии, адресованные полиции. В частности, бывший сотрудник УФСИН по Тульской области утверждал, что стражи порядка подбрасывают на его земельный участок наркотики и мертвых кошек.

Постановлением суда ему было назначено административное наказание в виде штрафа в 60 000 рублей. В апелляционной жалобе Сергей просил отменить решение суда.

Апелляционная инстанция, впрочем, не нашла в решении суда каких-либо нарушений. Постановление остановлено в силе, жалоба Сергея — без удовлетворения.