Житель Венева вместе с матерью предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Уточняется, что родственники попытались заняться незаконным бизнесом в октябре прошлого года.

В Веневский районный суд Тульской области поступило уголовное дело в отношении местного жителя и его матери. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, мужчина, употребляющий наркотики, уговорил свою мать заняться сбытом: женщина отвечала за поиск и приобретение наркотиков через интернет, а её сын собирал «закладки» и передавал их родственнице на реализацию.

Первая сделка состоялась в октябре прошлого года. Часть наркотика женщина передана сыну для личного употребления, а остальное расфасовала для продажи и пыталась сбыть своей знакомой, однако была задержана полицейскими прямо в собственной квартире.

Несостоявшая драг-дилерша заключена под стражу, её сын находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Каждому из них грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.