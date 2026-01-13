  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Криволучье BMW без номеров припарковался на тротуаре - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Криволучье BMW без номеров припарковался на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Криволучье BMW без номеров припарковался на тротуаре

Роман прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Металлургов в Туле. На снимках видно автомобиль BMW, который припаркован на тротуаре, в районе остановки «Поликлиника».

photo_2026-01-12_21-26-07 (2).jpg

«Здравствуйте. Хочу вот поделиться информацией, а вернее, фактом того, что, когда у тебя тачка за 10+ млн, пара палаток с табачкой и, само собой, отсутствуют номера на машине, то можно делать вот так?! Ну, думаю, там вообще все можно», — возмутился автор фото.

photo_2026-01-12_21-26-07 (3).jpg

photo_2026-01-12_21-26-06 (2).jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
Дежурная часть
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
сегодня, в 20:14, 20 446 0
Туляк припарковал внедорожник прямо на расчищенном переходе
Дежурная часть
Туляк припарковал внедорожник прямо на расчищенном переходе
вчера, в 20:17, 12 2013 7
В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП
Дежурная часть
В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП
вчера, в 16:41, 9 2361 2
В Туле два автомобилиста не захотели ждать
Дежурная часть
В Туле два автомобилиста не захотели ждать
11 января, в 20:01, 11 1720 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб
Жизнь Тулы и области
Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб
сегодня, в 16:51, 79 2210 4
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
сегодня, в 07:00, 109 1339 1
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 09:38, 42 1676 -16
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
Жизнь Тулы и области
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
сегодня, в 12:17, 43 1745 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Молодежь в новогодние праздники пользовалась мобильным интернетом реже остальных россиян
Молодежь в новогодние праздники пользовалась мобильным интернетом реже остальных россиян
Тульская служба скорой помощи за праздники успела более чем на 17 тысяч вызовов
Тульская служба скорой помощи за праздники успела более чем на 17 тысяч вызовов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.