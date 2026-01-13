Угрожал ножом, отобрал два телефона: ранее судимого туляка задержали за разбой

В полиции возбуждено сразу два уголовных дела.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в разбое и краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратилась 56-летняя жительница Пролетарского округа. Женщина заявила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее два телефона. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.

Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый за кражу и грабеж местный житель. Мужчина признал вину и рассказал, что планировал продать украденное, но не успел. Похищенное изъято.

В полиции по данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «Разбой» и «Кража». Подозреваемый задержан.