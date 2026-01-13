«Угрожал изнасилованием, представлялся корейцем»: задержан вандал, который громил машины в Туле

Видео: «Тула Жесть».

Вчера, 12 января, неадекватный мужчина устроил переполох на улице Братьев Жабровых в Туле. По словам очевидцев, нетрезвый гражданин крушил припаркованные у дома автомобили. На замечания людей мужчина отвечал угрозами:

«Кричал, что всех изобьет и изнасилует. Добавлял, что он родственник владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и что он кореец, который приехал из Моздока».

Разгоряченного гражданина задержали жители дома и прибывшие на место сотрудники полиции. По нашей информации, дебоширу 30 лет и ранее он был судим.

В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».