Оставил телефон с документами и ушел в никуда: в Алексине без вести пропал калужанин

38-летний Алексей Новиков из Калужской области пропал 19 декабря 2025 года. По словам его родственников, мужчина приехал в Алексин на работу — занимался отделкой помещений на одном из местных заводов.

Утром 19 декабря он вышел из общежития и перестал выходить на связь. Мужчина оставил в комнате мобильный телефон, документы и банковскую карту.

— Каждый день после работы Алексей созванивался с мамой — обязательный ритуал, — рассказала Myslo сестра пропавшего. — И когда звонка не последовало, мама забеспокоилась. Начала звонить сыну, но он не отвечал. Потом звонила его соседям по комнате — те отвечали, что он или в душе или только что вышел из комнаты. Затем прекратили отвечать и они.

Тогда в Алексин поехала я и обнаружила, что из телефона Леши вынута и разломана симка, а его банковская карта лежит под подушкой. Получается, он просто собрался и ушел в никуда.

Сестра Алексея подняла на уши небольшой городок: в поисках мужчины принимали участие и полицейские, и волонтеры. Но Алексей исчез без следа:

— Записи камер с ближайшего магазина и колледжа запросили слишком поздно — их уже стерли, — продолжает сестра Алексея. — Я самостоятельно изучила его звонки и переписки — не нашла ничего подозрительного. Каким-то чудом сохранились записи из общежития — Леша вместе с соседями вернулся довольно поздно. Утром ходил какой-то отрешенный и потерянный. Такое ощущение, что он стал свидетелем чего-то кошмарного и кто-то угрозами и шантажом заставил его выйти на «разговор». И «разговор» этот закончился трагедией. Ведь если бы он был жив, он бы нашел способ связаться со мной или мамой.

Исчезновением Алексея Новикова сейчас занимается алексинская полиция. Есть все основания полагать, что в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».