Огнеборцы потушили двухэтажный дом в д. Хопилово

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник, 13 января, произошло возгорание в двухэтажном частном доме на ул. Новой в Хопилово. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на адрес за несколько минут.

Спасатели справились с огнём на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание в электропроводке. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и 5 единиц техники. Спасатели напоминают: