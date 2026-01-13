  1. Моя Слобода
Огнеборцы потушили двухэтажный дом в д. Хопилово

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Огнеборцы потушили двухэтажный дом в д. Хопилово
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник, 13 января, произошло возгорание в двухэтажном частном доме на ул. Новой в Хопилово. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на адрес за несколько минут.

Спасатели справились с огнём на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание в электропроводке. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и 5 единиц техники. Спасатели напоминают:

  • увидели пожар – сразу звоните по номеру 101 или 112,
  • следите за состоянием электроприборов и электропроводки, ремонт доверяйте только профессионалам,
  • используйте только качественное и исправное электрооборудование,
  • не оставляй без присмотра включенные электроприборы,
  • не перегружай электросеть.
