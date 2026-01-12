  1. Моя Слобода
В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Павшинский Мост. На записи видно, как во время выезда из парковочного кармана легковушка врезалась в припаркованную машину.

«11.01.2026 года 15:25 в районе дома 1 кор. 5 по ул. Павшинский мост, г. Тулы женщина-водитель, управляя автомобилем Тойота Авенсис г/н Р320ВВ71, двигаясь задним ходом совершила ДТП с припаркованным автомобилем Шкода Октавия г/н Х239АЕ71. После этого покинула место происшествия», - утверждает автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
На что чаще всего жаловались туляки во время новогодних праздников
На что чаще всего жаловались туляки во время новогодних праздников
Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 
Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 
