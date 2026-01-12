  1. Моя Слобода
Туляк припарковал внедорожник прямо на расчищенном переходе

Фото с нарушителем появились в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки, сделанные на ул. Макаренко. На кадрах видно отечественный внедорожник, который припаркован между дорожными знаками «Пешеходный переход».

twh8ubQP_uJ_S-vWtZ35KVBbfKN7rEb-2IMAs8-L-ROma3vzFP0yIHzrr_XL6bYdxTDIq9WzAUepsjE5w8gIzo68.jpg

«Прямо на расчищенном пешеходном переходе. Тула, ул. Макаренко, 9Б. Снято 10 января, в 14:05». Видно бабулю, которая еле обошла машину по колено в снегу. Я была с собакой и не смогла ей помочь, к сожалению», - сообщила автор фото.

eAGgcvA9jmLJV2YFbJ-NVWzT3mt8rf-SOjQTHHKesv27tcGDR3egwNEon8VtxyL39r0waGKrP_e-uD65C6gMhgTV.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
вчера, в 20:17 +5
Анастасия Бахтырева провела мастер-класс для тульских синхронисток
Анастасия Бахтырева провела мастер-класс для тульских синхронисток
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
