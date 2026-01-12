  1. Моя Слобода
Пьяный рязанец обокрал офис интернет-провайдера в Заокском

Мужчина забрался в помещение с помощью лестницы и утащил 47 000 рублей.

В Заокском районе полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился замдиректора фирмы «Новые технологии связи». По словам мужчины, неизвестный проник в офис интернет-провайдера и утащил оттуда 47 000 рублей. 

Изучив записи камер, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний рязанец. По нашей информации, мужчина приехал в Заокский на подработку, перебрал спиртного и решился на преступление. Украденное он успел потратить. 

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый арестован. 

вчера, в 11:44
