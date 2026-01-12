На Зеленстрое девушка попала под колёса маршрутки

Фото Артёма Жильцова

По информации Myslo, вечером 12 января на Зеленстрое произошло ДТП с участием маршрутного такси. Как рассказали очевидцы, косвенным виновником аварии мог стать нестабильно работающий светофор – он в произвольном порядке переключался с красного на зелёный и обратно.

Увидев разрешающий сигнал, молодая тулячка вышла на проезжую часть, но в этот момент светофор в очередной момент переключился, и девушка угодила под колёса маршрутки. Она получила различные травмы и была доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.