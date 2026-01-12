На кимовчанина завели дело за сбыт гашиша и мефедрона

Фото УМВД по Тульской области.

В Кимовске полицейские получили информацию о том, что 34-летний местный житель может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

В ходе розыска у мужчины нашли «закладки», приготовленные к распространению. Согласно справке, конфискованное является наркотическими средствами «мефедрон» и «гашиш» общей массой около 50 граммов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан.

«Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств данной противоправной деятельности и каналов распространения запрещенных веществ», — сообщили в региональном УМВД.