В Туле водитель повернул под «кирпич», словно так и надо

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Пушкинской и ул. Фридриха Энгельса в Туле. На записи видно, как водитель Lada Granta проигнорировал сразу два дорожных знака и повернул направо в месте, где это запрещено

«03.01.2025, в 18:00», - уточнил автор кадров.

 

