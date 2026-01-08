  1. Моя Слобода
В Туле на тротуаре обосновалась маршрутка

Фото с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимок, сделанный в районе перекрестка ул. Белкина и ул. Мира. На фото видно микроавтобус, который стоит на тротуаре.

«Здравствуйте. Стоит все новогодние праздники на пешеходной зоне!», - утверждает автор кадра.

dCwDI-oL95_6DL9405oYuY0wrx8J9Q_AKFD90oj4b4kvlZ2kWvBYtFVC5xMQqxP-8yQ_mYSG9FK55p1zMl47Ap8X.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
сегодня, в 14:00 +2
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
