  Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину
Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото тг-канала «Тула. Происшествия».

Авария произошла утром 7 января. Напротив ТЦ «Сарафан» столкнулось такси и снегоуборочная машина. Желтое авто заехало под очистительные щетки техники.

По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших. 

сегодня, в 10:29 +1
