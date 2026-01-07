Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину

Авария произошла утром 7 января. Напротив ТЦ «Сарафан» столкнулось такси и снегоуборочная машина. Желтое авто заехало под очистительные щетки техники.
По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Авария произошла утром 7 января. Напротив ТЦ «Сарафан» столкнулось такси и снегоуборочная машина. Желтое авто заехало под очистительные щетки техники.
По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте