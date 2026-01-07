  1. Моя Слобода
Дрифтера с пл. Ленина в Туле поймали: на какие статьи накатал ночной гонщик?

Им оказался 22-летний автолюбитель.

После появления в сети ролика с дерзким дрифтом на площади Ленина в Туле, ГИБДД быстро установили нарушителя. Им оказался 22-летний молодой человек.

В отношении водителя уже составлены административные материалы:

  • по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление автомобилем не имея при себе документов на автомобиль);
  • по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками)
  • по ч. 1  ст. 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с техническими неисправностями - отсутствие бампера
  • по ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании).

Кроме того, государственные регистрационные знаки автомобиля изъяты, в связи с тем, что автомобиль ранее снят с учета. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку. 

Водитель доставлен в ОП «Зареченский» для дальнейшего разбирательства.

Автор:
сегодня, в 14:57 +3
