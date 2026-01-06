При пожаре в Плавском районе погиб мужчина

Огнеборцы вывели из дома семь человек, в том числе ребёнка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник, 6 января, примерно в 4.00, произошёл пожар на первом этаже многоквартирного доме на ул. Восточной пос. Молочные Дворы Плавского района. Возгорание на площади 80 квадратных метров ликвидировали 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России.

Были эвакуированы 7 человек, среди которых 1 ребёнок. К сожалению, погиб 42-летний мужчина.

Причина произошедшего устанавливается. Тульское ГУ МЧС России напоминает: при пожаре к летальному исходу приводят всего пять вдохов едкого дыма. Пожарный извещатель среагирует на дым и издаст громкий звук, который разбудит даже крепко спящего человека и предупредит о задымлении на ранней стадии. Установите приборы в каждой комнате своего дома – они могут спасти вам жизнь!