  При пожаре в Плавском районе погиб мужчина
При пожаре в Плавском районе погиб мужчина

Огнеборцы вывели из дома семь человек, в том числе ребёнка.

При пожаре в Плавском районе погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник, 6 января, примерно в 4.00, произошёл пожар на первом этаже многоквартирного доме на ул. Восточной пос. Молочные Дворы Плавского района. Возгорание на площади 80 квадратных метров ликвидировали 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России.

Были эвакуированы 7 человек, среди которых 1 ребёнок. К сожалению, погиб 42-летний мужчина. 

Причина произошедшего устанавливается. Тульское ГУ МЧС России напоминает: при пожаре к летальному исходу приводят всего пять вдохов едкого дыма. Пожарный извещатель среагирует на дым и издаст громкий звук, который разбудит даже крепко спящего человека и предупредит о задымлении на ранней стадии. Установите приборы в каждой комнате своего дома – они могут спасти вам жизнь!

сегодня, в 07:30 0
Событие
пожар возгорание происшествие ГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область Плавский район
