  За сутки в Тульской области спасатели потушили четыре пожара
За сутки в Тульской области спасатели потушили четыре пожара

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ул. Школьной в д. Федоровка Узловского района загорелось неэксплуатируемое сооружение. Пожар площадью 100 кв. м. ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц спецтехники.

В подвале дома на ул. Мира мкр. Соцгород в Алексине горел мусор, площадь пожара составила 15 квадратов. На ул. Комсомольской в селе Архангельское Каменского района загорелась легковушка, на месте работал один пожарный расчёт.

Четвертый пожар произошёл на ул. Свободы в Ефремовском муниципальном округе – там загорелся контейнер. Его потушили 5 огнеборцев и 1 единица техники.

