На ул. Октябрьской водитель поехал так, как ему захотелось

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Дмитрий Л. вновь поделился с редакцией Myslo кадрами с видеорегистратора своего авто. На этот раз запись сделана на перекрестке ул. Октябрьской и ул. Токарева в Туле. Ней видно, как водитель легковушки проехал прямо из полосы, которая предназначена для поворота налево.

Напомним, в данном месте смещение полос движения и такой маневр приводит к выезду на встречку.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
сегодня, в 20:00 −1
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
