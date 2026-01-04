  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Водитель кроссовера с ёлкой на крыше едва не устроил ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Водитель кроссовера с ёлкой на крыше едва не устроил ДТП

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

Водитель кроссовера с ёлкой на крыше едва не устроил ДТП

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на проспекте Ленина в Туле. На записи видно, как в районе дома № 145 водитель кроссовера при повороте налево не пропустил автомобиль, который двигался прямо и имел преимущество в движении. Маневр чудом не привел к столкновению.

«Когда ёлку купил и обо всем забыл!», — возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Фрунзе водитель повернул, как придется
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водитель повернул, как придется
вчера, в 19:29, 65 1630 -3
Под Тулой водитель Belgee X50 «не заметил» красный сигнал светофора
Дежурная часть
Под Тулой водитель Belgee X50 «не заметил» красный сигнал светофора
вчера, в 14:02, 3 1101 1
Некоторые водители так и не научились правильно поворачивать на ул. Октябрьскую
Дежурная часть
Некоторые водители так и не научились правильно поворачивать на ул. Октябрьскую
2 января, в 19:59, 59 2575 -6
На ул. Рязанской три водителя наплевали на ПДД
Дежурная часть
На ул. Рязанской три водителя наплевали на ПДД
2 января, в 16:01, 8 1728 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:38 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов
сегодня, в 09:00, 101 1088 3
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
Жизнь Тулы и области
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
сегодня, в 08:21, 85 2061 -1
Выбор читателей Myslo: какой фитнес-клуб в Туле стал самым лучшим?
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: какой фитнес-клуб в Туле стал самым лучшим?
сегодня, в 11:31, 18 838 -1
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Жизнь Тулы и области
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
сегодня, в 13:40, 38 1217 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики дали прогноз на Рождество в Туле
Синоптики дали прогноз на Рождество в Туле
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.