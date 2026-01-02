В Новомосковске и Узловой осколками БПЛА повреждены несколько домов

Подразделения ПВО Минобороны России с 23.00 до 1.00 в Тульской области уничтожили три украинских беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, в Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля.
В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения.
На местах работают оперативные службы. Ситуация на контроле.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.