В Новомосковске и Узловой осколками БПЛА повреждены несколько домов

На местах работают оперативные службы.

Подразделения ПВО Минобороны России с 23.00 до 1.00 в Тульской области уничтожили три украинских беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев. 

По его словам, в Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля.

В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения.

На местах работают оперативные службы. Ситуация на контроле. 

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

сегодня, в 02:57 0
