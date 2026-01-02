Массовое ДТП в Дубенском районе: там столкнулись около пяти машин

Скрин из видео читателя.

В Дубенском районе сегодня вечером, 2 января, произошло массовое ДТП на трассе. Как сообщили Myslo подписчики, ориентировочно там столкнулись пять легковых автомобилей.

По факту аварии проводится проверка. Подробности уточняются.