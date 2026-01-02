  1. Моя Слобода
  Массовое ДТП в Дубенском районе: там столкнулись около пяти машин
Массовое ДТП в Дубенском районе: там столкнулись около пяти машин

Подробности аварии уточняются.

Скрин из видео читателя.

В Дубенском районе сегодня вечером, 2 января, произошло массовое ДТП на трассе. Как сообщили Myslo подписчики, ориентировочно там столкнулись пять легковых автомобилей. 

По факту аварии проводится проверка. Подробности уточняются. 

сегодня, в 17:32 0
