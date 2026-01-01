Тулячка ищет свидетелей аварии с Hyundai и BMW в Мясново

30 декабря в 16.52 на перекрестке Одоевского шоссе и улицы Тихмянова столкнулись Hyundai и BMW. По словам девушки — водителя Hyundai Solaris, она остановилась на перекрестке, чтобы повернуть, и ждала проезда встречных машин. Загорелся красный, она стала завершать поворот, в этот момент в нее влетел белый BMW.

«Девушка на BMW не остановилась на красный. Я же ничего не нарушала. У нее чуть помят капот и разбита фара, а у меня буквально нет бока у машины и ушиб ребер», — рассказала Myslo водитель Solaris.

Девушка ищет свидетелей и водителей с регистратором.

89534293238, Надежда.