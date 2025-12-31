Тулячка украла одежду из пункта выдачи заказов 

Заплатит за это штраф.

В Туле местная жительница признана виновной в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 15 августа обвиняемая пришла в пункт выдачи заказов Ozon, чтобы получить заказанные ранее вещи: 2 футболки, пару джинсов, пару спортивных кроссовок, рубашку и толстовку. Получив товар, женщина унесла его в примерочную, дождалась, пока сотрудник пункта выдачи отойдет в подсобное помещение, после чего убежала домой.

Ущерб от ее действий составил 8 тысяч 231 рубль 20 копеек. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.