  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тулячка украла одежду из пункта выдачи заказов  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка украла одежду из пункта выдачи заказов 

Заплатит за это штраф.

Тулячка украла одежду из пункта выдачи заказов 

В Туле местная жительница признана виновной в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 15 августа обвиняемая пришла в пункт выдачи заказов Ozon, чтобы получить заказанные ранее вещи: 2 футболки, пару джинсов, пару спортивных кроссовок, рубашку и толстовку. Получив товар, женщина унесла его в примерочную, дождалась, пока сотрудник пункта выдачи отойдет в подсобное помещение, после чего убежала домой.

Ущерб от ее действий составил 8 тысяч 231 рубль 20 копеек. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 13:13 +3
Другие статьи по темам
Прочее
кража пункт выдачи Тула приговор суда штраф
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
Куда сходить на новогодних каникулах всей семьей в Туле
Куда сходить на новогодних каникулах всей семьей в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.