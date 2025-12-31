Нелегал из Узбекистана 22 раза ударил бывшую ножом: суд огласил приговор

В Туле 49-летний гражданин Узбекистана Бахтиёр М. признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что незаконно находящийся на территории РФ Бахтиёр 17 сентября поругался с бывшей сожительницей. Причина для ссоры — ревность. Нелегал отвесил женщине оплеуху, а потом взял кухонный нож и 22 раза ударил потерпевшую. Соседи женщины вызвали скорую, её жизнь удалось спасти.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.



