В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор

В Богородицке гадалка Русалина Оглы признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2022 году гадалка завела страничку в ТikTok, где показывала свое хобби — карточные гадания.

В октябре 2022-го ей в личные сообщения написала женщина, которая попросила помочь ей вернуть мужа: снять с него приворот и устранить соперницу.

Гадалка рассказала условия: сам обряд бесплатный, а вот за атрибуты нужно выложить круглую сумму. Попросила деньги на свечи и «откуп» — для спасения души заблудшего мужа. Клиентка была согласна на все.

Три года женщины общались через соцсети. Гадалка просила деньги на новые атрибуты, скидывала клиентке фото- и видеоотчеты с ритуалов.

За три года гадалка получила от потерпевшей более 90 переводов на сумму 3 247 331 рубль.

В январе 2023 года между женщинами произошел конфликт. До клиентки дошло, что никакие обряды не действуют, и она потребовала вернуть деньги. Гадалка отказалась и прекратила общение.

Вскоре потерпевшей в мессенджере написала неизвестная, которая представилась Риммой и сообщила, что гадалка Русалина Оглы умерла. Попросила о финансовой помощи, ссылаясь на то, что у знахарки остались сиротами маленькие дети. Потерпевшая телефон Риммы заблокировала. Но та не унималась и писала ей с других номеров.

Потом к «обработке» клиентки подключился некий Сергей, который пообещал ей вернуть деньги, если она согласится на «его условия». Нетрудно догадаться, что условием был перевод денег на покупку трех свечей по 5500 рублей каждая.

Данные свечи якобы были нужны, чтобы почистить карму потерпевшей. Та отказалась.

После чего обратилась в полицию и правоохранители задержали Русалину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме этого, с Русалины взыскано 3 миллиона 245 тысяч 679 рублей материального ущерба и 100 000 рублей компенсации морального вреда.