Туляк, пострадавший от покупки жилья по «схеме Долиной», обжаловал решение суда

Фото Алексея Пирязева

Даниил Волчков намерен отменить решение Привокзального районного суда от 24 ноября 2025 года о квартире: мужчина купил у пенсионерки «однушку» на улице Костычева.

Позднее женщина заявила о том, что продать жилье ее заставили мошенники и обратилась в суд. Судьи решили признать договор купли-продажи квартиры недействительным и применить последствия недействительности сделки: квартира должна отойти обратно продавцу.

В основу решения легла судебная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза: суд пришел к выводу, что по своему психическому состоянию женщина при заключении договора купли-продажи квартиры не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

- Я считаю решение Привокзального суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, - говорит Даниил Волчков. - В ходе судебного заседания истец пояснила, что денежные средства за квартиру она забрала с целью не возвращать их, то есть она всё знала и понимала. Сделка была исполнена сторонами. При этом деньги женщина забрала уже после того, как обратилась в полицию с сообщением о мошенниках. У меня и моего адвоката много доводов в пользу того, что решение суда нужно отменить. Тем более, что сейчас уже есть разъяснения Верховного суда по этой теме.

Напомним, против пенсионерки, отсудившей у Даниила квартиру, полиция возбудила уголовное дело. Теперь пенсионерка - сама фигурантка расследования о мошенничестве.