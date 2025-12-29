  1. Моя Слобода
  Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка в Куркино
Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка в Куркино

До настоящего времени за это происшествие никого не привлекли к ответственности.

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратился житель Тульской области. Он рассказал, что в мае этого хода в поселке Куркино на его девятилетнюю дочь упали футбольные ворота. Девочка получила травмы. Myslo писал об этом инциденте здесь.

В Следственном комитете по Тульской области расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

29 декабря, в 20:40 0
