В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги

Видео с опасной манерой вождения появилось в Сети.

В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в Мясново. На записи видно, как водитель автобуса с пассажирами почему-то не сбавил скорость на повороте и вылетел с проезжей части.

«Админ, на суд общественности данный шедевр. Дата, время, скорость моего авто актуальны. В этом видео прекрасно всё: и нечищеные дороги, и манера езды общественного транспорта - автобуса, маршрутки, такси - а ведь они везут людей! Когда уже наведут порядок в перевозке пассажиров? Впрочем, вопрос риторический. В номере белой маршрутки есть 477, кажется. Автобус х209вк, 35Л- маршрут. Локация - перекрёсток Одоевского шоссе и ул. Тихмянова», - прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
