  В Алексине при пожаре в гараже пострадал пожилой мужчина
В Алексине при пожаре в гараже пострадал пожилой мужчина

Загорелись и гараж, и сам автомобиль.

В Алексине при пожаре в гараже пострадал пожилой мужчина
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар произошел 27 декабря на улице Радбужской в городском округе Алексин.

По данным МЧС, загорелся гараж и находящийся в нем автомобиль. В результате ЧП пострадал 74-летний мужчина.

Возгорание тушили 8 спасателей, привлекались 3 единицы техники. 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:40 +1
