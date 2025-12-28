В Алексине при пожаре в гараже пострадал пожилой мужчина

Загорелись и гараж, и сам автомобиль.

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар произошел 27 декабря на улице Радбужской в городском округе Алексин.

По данным МЧС, загорелся гараж и находящийся в нем автомобиль. В результате ЧП пострадал 74-летний мужчина.

Возгорание тушили 8 спасателей, привлекались 3 единицы техники.