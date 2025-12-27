  1. Моя Слобода
  На ул. Кирова водитель маршрутки не захотел ехать в своей полосе
На ул. Кирова водитель маршрутки не захотел ехать в своей полосе

Видео с «неспортивным» поведением появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Кирова в Туле. На записи видно, как водитель маршрутки почему-то не пожелал изначально ехать в полосе, которая предназначена для поворота налево. Дважды он совершал небезопасные маневры, которые могли привести к столкновению с попутным авто.

«Почему нельзя держаться в полосе?», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится оттепель
Синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится оттепель
Медсестра из Новомосковска Равза Ткачева спасла женщину на борту самолета
Медсестра из Новомосковска Равза Ткачева спасла женщину на борту самолета
