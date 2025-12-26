  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Водитель каршеринга скрылся после ДТП в центре Тулы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Водитель каршеринга скрылся после ДТП в центре Тулы

Видео с «некрасивой» ситуацией появилось в Сети.

Водитель каршеринга скрылся после ДТП в центре Тулы

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые в Пушкинском проезде Тулы. На записи видно, как водитель каршерингового авто не справился с управлением, задел припаркованную машину и скрылся с места происшествия.

«Нехороший человек. Я хозяйке позвонил, она вызвала ДПС», - сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
Дежурная часть
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
сегодня, в 14:17, 31 1874 2
На ул. К. Маркса встретили трех нетерпеливых водителей
Дежурная часть
На ул. К. Маркса встретили трех нетерпеливых водителей
вчера, в 20:00, 16 1243 1
На ул. Кирова водитель маршрутки не захотел ехать в своей полосе
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель маршрутки не захотел ехать в своей полосе
вчера, в 15:01, 4 1382 3
На пр. Ленина водитель повернул там, где ему захотелось
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель повернул там, где ему захотелось
26 декабря, в 17:44, 6 1380 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
26 декабря, в 20:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
сегодня, в 09:00, 295 1687 3
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
Жизнь Тулы и области
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
сегодня, в 13:33, 31 719 15
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
Дежурная часть
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
сегодня, в 14:17, 31 1874 2
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
сегодня, в 11:28, 28 1046 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Последние выходные года будут мокрыми и ветренными
Последние выходные года будут мокрыми и ветренными
Россиянам напомнили о новом порядке выезда несовершеннолетних из страны
Россиянам напомнили о новом порядке выезда несовершеннолетних из страны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.