Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2025 года в Тульской области

В декабре Алексинский районный суд поставил точку в громком деле 47-летнего Петра К. Бывший сотрудник УФСИН, вышедший на пенсию еще в 2019 году в высокой должности руководства тульского СИЗО, обвинялся в покушении на убийство, убийстве и изнасиловании.

По версии следствия, эти преступления мужчина совершил в 2005 году. Тогда Петра К. задержали: выжившая после покушения девушка смогла опознать его и описать машину, в которой уфсиновец её насиловал. Но пару недель спустя мужчину отпустили, заявив о его железобетонном алиби, а расследование уголовного дела заглохло на долгих 19 лет.

В 2024 году расследование дела возобновили. Петра К. задержали и отправили в СИЗО, а дело направили в суд. Полтора года спустя, в декабре этого года, присяжные полностью оправдали мужчину. Его освободили в зале суда.

Елецкий городской суд рассматрел уголовное дело в отношении местного жителя Юрия П. Мужчина обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, осенью 2024 года Юрий сдал анализы за больного гепатитом туляка, 35-летнего Александра Р., чтобы тот с помощью поддельной справки смог заключить контракт с Минобороны. За пару дней до отправки в зону СВО обвиняемый убедил контрактника оформить на него доверенность на распоряжение деньгами. А после полученного согласия снял со счёта 2 миллиона рублей.

Преступление было раскрыто после нашей статьи, которую мы опубликовали еще в начале января. Юрия арестовали в конце мая, а СК возбудил уголовное дело.

Осенью 2025 года Юрий П. был признан виновным в мошенничестве и отправился в колонию общего режима.

Пожар в историческом здании в центре Тулы начался около двух часов дня 13 января. Здание, построенное в середине XIX века, в последнее время занимала поликлиника госпиталя 39-го отдельного медотряда ВДВ. Всех военнослужащих, проходящих лечение в учреждении Минобороны, успели эвакуировать. Никто не пострадал.





Работы по ликвидации пожара были полностью завершены 14 января.

23 июня на обочине дороги в Узловском районе был обнаружен автомобиль с трупами двоих мужчин. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске. Второй убитый — его знакомый 37-летний адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. Обе жертвы были застрелены между поселками Майским и Роткинским, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Благодаря кропотливой работе следователи сумели выйти на подозреваемого в кратчайшие сроки. Им оказался 43-летний бизнесмен из Новомосковска Максим К., индивидуальный предприниматель и директор ООО «Атлант». Мужчина был знаком с детства с Аксеновым и Архиповым.

Благодаря приятельским отношениям он без особых проблем занял у них крупную сумму денег, около двух миллионов рублей, для развития бизнеса, но не спешил их отдавать

Мужчины серьезно повздорили, и Максим убедил друзей, что вернет долг, — нужно только съездить в поселок Майский, чтобы забрать деньги. Максим расположился на заднем сиденье автомобиля, дождался, пока машина припаркуется на обочине, после чего дважды выстрелил в друзей из пистолета Макарова и сбежал с места убийства.

Сейчас Максим К. находится в СИЗО, расследование дела продолжается.

В Туле 26-летний Артем А. обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек. 7 ноября обвиняемый пришел в дом к бывшей девушке на улице Саратовской в Михалково. Вооруженный ножом мужчина убил 52-летнего отца экс-возлюбленной и нанес множество ранений её 44-летней матери — сейчас она госпитализирована. После этого он попытался найти девушку, но не смог. Поджег дом и сбежал.

В настоящее время Артем арестован и находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.

В Тульской области двое братьев обвиняются в изнасилованиях и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, они несколько лет насиловали девочку, опеку над которой оформила их мать.

Заявление «потерпевшая» написала сразу после того, как женщина оформила отказ от опеки, устав от выходок трудного ребёнка. Сейчас 18-летняя девушка игнорирует судебные заседания, а её представители в приватных беседах намекают, что за какие-то 6,5 млн рублей готовы пойти на мировую.

Разбирались, что не так в этой истории.

55-летний ранее неоднократно судимый местный житель признан виновным в поджоге, покушении на изнасилование и покушении на убийство.

Пьяный слесарь зашел к старшей по дому. Предложил женщине совершить с ним половой акт. А когда она отказалась, попытался изнасиловать и убить: ударил по голове и поджег её квартиру.

Пенсионерка смогла выбраться из горящей квартиры, а слесаря арестовали на следующий день. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 12 лет колонии. Правда, в заключении он не проведет ни дня — мужчина заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Дом многодетной семьи Атаевых на улице Центральной в поселке Хрущево загорелся вечером 5 июня. Соседи, позвонив в МЧС, бросились к старенькому строению, которое уже было объято огнем.

10-летний Алёша и его 68-летняя бабушка Татьяна Павловна остались внутри, потому что пытались собственными силами справиться с пожаром. Труп ребенка нашли в ванной, а тело женщины — в коридоре. В результате пожара дом выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

Центральный районный суд Тулы изменил меру пресечения фигурантам уголовного дела по факту многомилионного мошенничества, совершенного сотрудниками компании-застройщика «Ё-Хаус»* (ООО «Партнёр»).

Находившийся под стражей генеральный директор Дмитрий Амелин теперь отпущен из СИЗО и имеет лишь запрет определенных действий. По информации издания, остальным фигурантам мера изменена на аналогичную.

Когда именно состоялось судебное заседание — в открытых источниках информация отсутствует. Потерпевшие также заявляют, что их не уведомляли о дате и времени рассмотрения ходатайства. А их сейчас насчитывается 159 человек.

Напомним, в середине августа стало известно, что коммерческий директор «Ё-Хауса»* Никита Кащеев ушел на СВО. Он был взят под стражу 6 декабря 2024 года. Вместе с другими сотрудниками ООО «Партнер» он обвиняется в крупном мошенничестве. Предварительный ущерб от мошеннических действий составляет более 500 млн рублей.





*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.

25 декабря произошел пожар в Щёкино на улице Болдина на предприятии «Техностиль». Там загорелось здание цеха по производству сэндвич-панелей. Площадь пожара составила 4500 кв. м.

В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы населению нет. От МЧС России к тушению привлекалось 13 единиц техники и 50 человек личного состава. На месте пожара дополнительно работал пожарный поезд. Причину пожара предстоит установить специалистам.

14 сентября 16-летний подросток находился в кафе «Холоп» на улице Союзной. Парень повздорил с одним из посетителей и трижды выстрелил ему в голову и спину из неустановленного оружия. Потерпевший получил повреждения в виде слепых пулевых ранений левой височной области, поясничной области слева, раны левого глазного яблока.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили еще двоих фигурантов. По версии следствия, двое совершеннолетних приятелей подростка помогли ему избить потерпевшего и двух его знакомых.

Суд приговорил совершеннолетних виновных к 2 годам 6 месяцам и 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режимов, несовершеннолетнего — к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В Новомосковске 38-летнего Дмитрия Г. признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Мужчина выстрелил из травмата в буйного соседа. Напомним, у этого конфликта имеется предыстория. Подробно об этом мы писали тут.

Соседи несколько лет планомерно издевались над Дмитрием и его семьей, устроив настоящую травлю. В конце концов мужчина был вынужден применить оружие: один из пьяных соседей ворвался к нему в квартиру, чтобы поговорить «по-мужски»:

— Видимо, он был пьян — сразу же перешел к угрозам, — делится Дмитрий. — Обматерил, крикнул, что завалит меня. Поняв, что поговорить не выйдет, я вернулся в квартиру, но захлопнуть дверь не успел. Сосед ворвался ко мне и принялся избивать: несколько ударов по лицу, по телу. Все это — на глазах моей жены и детей. Я отбивался как мог, потом просто выхватил травматический пистолет, предупредил, что использую его. Сосед продолжил избивать меня, и я несколько раз выстрелил. Попал в живот. Только тогда он присмирел и бочком-бочком вывалился из моей квартиры.

Сразу после стрельбы Дмитрий вызвал медиков и позвонил в полицию. Рассказал, что случилось, и предъявил записи с камеры видеонаблюдения. После процессуальной проверки в полиции возбуждать уголовное дело не стали, так как не нашли состава преступления. Однако в январе 2025 года Дмитрия в отдел вызвали следователи МВД — заявили, что дело все-таки возбуждено и он проходит по нему в качестве обвиняемого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов принудительных работ. Кроме того, он выплатит «пострадавшему» 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.