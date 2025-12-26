  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2025 года в Тульской области - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2025 года в Тульской области

Подвели «криминальные» итоги.

Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2025 года в Тульской области

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании оправдали присяжные

В декабре Алексинский районный суд поставил точку в громком деле 47-летнего Петра К. Бывший сотрудник УФСИН, вышедший на пенсию еще в 2019 году в высокой должности руководства тульского СИЗО, обвинялся в покушении на убийство, убийстве и изнасиловании.

карнов.jpg

По версии следствия, эти преступления мужчина совершил в 2005 году. Тогда Петра К. задержали: выжившая после покушения девушка смогла опознать его и описать машину, в которой уфсиновец её насиловал. Но пару недель спустя мужчину отпустили, заявив о его железобетонном алиби, а расследование уголовного дела заглохло на долгих 19 лет. 

В 2024 году расследование дела возобновили. Петра К. задержали и отправили в СИЗО, а дело направили в суд. Полтора года спустя, в декабре этого года, присяжные полностью оправдали мужчину. Его освободили в зале суда.

Житель Ельца украл зарплату тульского контрактника, обманом попавшего на СВО

Елецкий городской суд рассматрел уголовное дело в отношении местного жителя Юрия П. Мужчина обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. 

По версии следствия, осенью 2024 года Юрий сдал анализы за больного гепатитом туляка, 35-летнего Александра Р., чтобы тот с помощью поддельной справки смог заключить контракт с Минобороны. За пару дней до отправки в зону СВО обвиняемый убедил контрактника оформить на него доверенность на распоряжение деньгами. А после полученного согласия снял со счёта 2 миллиона рублей.

елец.jpg

Преступление было раскрыто после нашей статьи, которую мы опубликовали еще в начале января. Юрия арестовали в конце мая, а СК возбудил уголовное дело.

Осенью 2025 года Юрий П. был признан виновным в мошенничестве и отправился в колонию общего режима. 

Крупный пожар в военном госпитале на улице Советской

Пожар в историческом здании в центре Тулы начался около двух часов дня 13 января. Здание, построенное в середине XIX века, в последнее время занимала поликлиника госпиталя 39-го отдельного медотряда ВДВ. Всех военнослужащих, проходящих лечение в учреждении Минобороны, успели эвакуировать. Никто не пострадал. 

госпиталь.jpg

Работы по ликвидации пожара были полностью завершены 14 января.

Двойное убийство в Тульской области: директора колледжа и адвоката застрелил друг детства

23 июня на обочине дороги в Узловском районе был обнаружен автомобиль с трупами двоих мужчин. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске. Второй убитый — его знакомый 37-летний адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. Обе жертвы были застрелены между поселками Майским и Роткинским, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Благодаря кропотливой работе следователи сумели выйти на подозреваемого в кратчайшие сроки. Им оказался 43-летний бизнесмен из Новомосковска Максим К., индивидуальный предприниматель и директор ООО «Атлант». Мужчина был знаком с детства с Аксеновым и Архиповым.

максим к.jpg

Благодаря приятельским отношениям он без особых проблем занял у них крупную сумму денег, около двух миллионов рублей, для развития бизнеса, но не спешил их отдавать

Мужчины серьезно повздорили, и Максим убедил друзей, что вернет долг, — нужно только съездить в поселок Майский, чтобы забрать деньги. Максим расположился на заднем сиденье автомобиля, дождался, пока машина припаркуется на обочине, после чего дважды выстрелил в друзей из пистолета Макарова и сбежал с места убийства.

Сейчас Максим К. находится в СИЗО, расследование дела продолжается.

Пьяный туляк убил отца бывшей девушки и ранил её мать

В Туле 26-летний Артем А. обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек. 7 ноября обвиняемый пришел в дом к бывшей девушке на улице Саратовской в Михалково. Вооруженный ножом мужчина убил 52-летнего отца экс-возлюбленной и нанес множество ранений её 44-летней матери — сейчас она госпитализирована. После этого он попытался найти девушку, но не смог. Поджег дом и сбежал.

артем.jpg

В настоящее время Артем арестован и находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та обвинила её родных сыновей в изнасиловании

В Тульской области двое братьев обвиняются в изнасилованиях и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, они несколько лет насиловали девочку, опеку над которой оформила их мать.

Заявление «потерпевшая» написала сразу после того, как женщина оформила отказ от опеки, устав от выходок трудного ребёнка. Сейчас 18-летняя девушка игнорирует судебные заседания, а её представители в приватных беседах намекают, что за какие-то 6,5 млн рублей готовы пойти на мировую.

износ.jpg

Разбирались, что не так в этой истории.

В Узловой слесарь пытался изнасиловать и убить 80-летнюю женщину

55-летний ранее неоднократно судимый местный житель признан виновным в поджоге, покушении на изнасилование и покушении на убийство.

Пьяный слесарь зашел к старшей по дому. Предложил женщине совершить с ним половой акт. А когда она отказалась, попытался изнасиловать и убить: ударил по голове и поджег её квартиру.

слесарь.jpg

Пенсионерка смогла выбраться из горящей квартиры, а слесаря арестовали на следующий день. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 12 лет колонии. Правда, в заключении он не проведет ни дня — мужчина заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Смертельный пожар в Хрущево: пенсионерка и её внук пытались сами потушить пламя

Дом многодетной семьи Атаевых на улице Центральной в поселке Хрущево загорелся вечером 5 июня. Соседи, позвонив в МЧС, бросились к старенькому строению, которое уже было объято огнем.

хрущево.jpg

10-летний Алёша и его 68-летняя бабушка Татьяна Павловна остались внутри, потому что пытались собственными силами справиться с пожаром. Труп ребенка нашли в ванной, а тело женщины — в коридоре. В результате пожара дом выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

Всех фигурантов по делу «Ё-Хауса»* отпустили из-под стражи

Центральный районный суд Тулы изменил меру пресечения фигурантам уголовного дела по факту многомилионного мошенничества, совершенного сотрудниками компании-застройщика «Ё-Хаус»* (ООО «Партнёр»).

Находившийся под стражей генеральный директор Дмитрий Амелин теперь отпущен из СИЗО и имеет лишь запрет определенных действий. По информации издания, остальным фигурантам мера изменена на аналогичную.

Когда именно состоялось судебное заседание — в открытых источниках информация отсутствует. Потерпевшие также заявляют, что их не уведомляли о дате и времени рассмотрения ходатайства. А их сейчас насчитывается 159 человек.

Напомним, в середине августа стало известно, что коммерческий директор «Ё-Хауса»* Никита Кащеев ушел на СВО. Он был взят под стражу 6 декабря 2024 года. Вместе с другими сотрудниками ООО «Партнер» он обвиняется в крупном мошенничестве. Предварительный ущерб от мошеннических действий составляет более 500 млн рублей. 

ехасу.jpg

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.

Пожар на «Техностиле»

25 декабря произошел пожар в Щёкино на улице Болдина на предприятии «Техностиль». Там загорелось здание цеха по производству сэндвич-панелей. Площадь пожара составила 4500 кв. м. 

В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы населению нет. От МЧС России к тушению привлекалось 13 единиц техники и 50 человек личного состава. На месте пожара дополнительно работал пожарный поезд. Причину пожара предстоит установить специалистам. 

Стрельба в кафе на Союзной

14 сентября 16-летний подросток находился в кафе «Холоп» на улице Союзной. Парень повздорил с одним из посетителей и трижды выстрелил ему в голову и спину из неустановленного оружия. Потерпевший получил повреждения в виде слепых пулевых ранений левой височной области, поясничной области слева, раны левого глазного яблока.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили еще двоих фигурантов. По версии следствия, двое совершеннолетних приятелей подростка помогли ему избить потерпевшего и двух его знакомых. 

холоп.jpg

Суд приговорил совершеннолетних виновных к 2 годам 6 месяцам и 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режимов, несовершеннолетнего — к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Травля айтишника и приговор

В Новомосковске 38-летнего Дмитрия Г. признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Мужчина выстрелил из травмата в буйного соседа. Напомним, у этого конфликта имеется предыстория. Подробно об этом мы писали тут.

Соседи несколько лет планомерно издевались над Дмитрием и его семьей, устроив настоящую травлю. В конце концов мужчина был вынужден применить оружие: один из пьяных соседей ворвался к нему в квартиру, чтобы поговорить «по-мужски»:

— Видимо, он был пьян — сразу же перешел к угрозам, — делится Дмитрий. — Обматерил, крикнул, что завалит меня. Поняв, что поговорить не выйдет, я вернулся в квартиру, но захлопнуть дверь не успел. Сосед ворвался ко мне и принялся избивать: несколько ударов по лицу, по телу. Все это — на глазах моей жены и детей. Я отбивался как мог, потом просто выхватил травматический пистолет, предупредил, что использую его. Сосед продолжил избивать меня, и я несколько раз выстрелил. Попал в живот. Только тогда он присмирел и бочком-бочком вывалился из моей квартиры. 

айти.jpg

Сразу после стрельбы Дмитрий вызвал медиков и позвонил в полицию. Рассказал, что случилось, и предъявил записи с камеры видеонаблюдения. После процессуальной проверки в полиции возбуждать уголовное дело не стали, так как не нашли состава преступления. Однако в январе 2025 года Дмитрия в отдел вызвали следователи МВД — заявили, что дело все-таки возбуждено и он проходит по нему в качестве обвиняемого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов принудительных работ. Кроме того, он выплатит «пострадавшему» 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Сюжет: Итоги года - 2025
Самые яркие открытия и события в Тульской области в 2025 году
Жизнь Тулы и области
Самые яркие открытия и события в Тульской области в 2025 году
1 января, в 11:00, 32 1307 -1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:12 0
Другие статьи по темам
Прочее
происшествия криминал итоги года приговоры 2025 Тула дежурная часть
Погода в Тула 3 января: мокрый снег, гололед и до +1 градуса
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 3 января: мокрый снег, гололед и до +1 градуса
сегодня, в 09:00, 138 796 2
Чаще всего туляки обращаются в больницы с симптомами ОРВИ и температурой
Жизнь Тулы и области
Чаще всего туляки обращаются в больницы с симптомами ОРВИ и температурой
сегодня, в 10:16, 35 534 0
Очаровательная звезда Яснополянского музея: новая лошадь по имени Хан
Жизнь Тулы и области
Очаровательная звезда Яснополянского музея: новая лошадь по имени Хан
вчера, в 22:25, 36 1106 7
В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков
Жизнь Тулы и области
В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков
вчера, в 21:05, 51 1253 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волшебная сказка на арене Тульского цирка: уникальное шоу «ЖАР-ПТИЦА»
Волшебная сказка на арене Тульского цирка: уникальное шоу «ЖАР-ПТИЦА»
Афиша: где и как провести новогодние каникулы всей семьей
Афиша: где и как провести новогодние каникулы всей семьей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.