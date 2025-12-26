Итоги 2025 года: самые громкие ДТП в Туле

3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» Дубовенко, управляя Chevrolet Camaro, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

Приговором суда Дубовенко назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев колонии-поселения.

31 октября примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате аварии погибли 5 человек.

По данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел. Расследование продолжается.

Авария произошла 5 августа в 6.45 на 228-м км трассы М-4. Водитель автобуса Стаханов (ЛНР) — Москва влетел в пункт взимания платы. По предварительной информации он не справился с управлением.

В автобусе находилось 48 пассажиров, среди них — 5 детей. Пострадавшие были доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Авария случилась 26 августа в 22.00 на 170-м километре автодороги М-2 «Крым». В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 30-летний мужчина за рулем КамАЗа не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 36-летней женщины.

От удара малолитражку буквально разорвало на части. Находившаяся за рулём беременная женщина погибла на месте.

ДТП произошло вечером 18 октября на улице Центральной в поселке Ленинский. 49-летний водитель «Лада Ларгус» сбил молодых людей. Им 25, 23, 18, 17, 16 и 15 лет. После врезался в стоящие на обочине два «ВАЗ 2115».

Причина случившегося — внезапное ухудшение состояния здоровья водителя «Ларгуса». В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина был трезв.