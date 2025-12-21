  1. Моя Слобода
  Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования.

Фото: Михаил Страхов.

Ранее Myslo писал, что школьник из Болохово записал видеообращение Президенту РФ, в котором рассказал про аварийный дом на ул. Мира, 8. Мальчик попросил Владимира Путина помочь с проведением капитального ремонта:

«Дом как после бомбежки. Каждый день, выходя из дома, я боюсь, что рухну в колодец. Помогите добиться капремонта. Мы хотим жить в красивом доме!»

По факту нарушения прав жильцов Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело. 

«Здание 1959 года постройки длительное время находится в непригодном для проживания состоянии: фасад разрушается, в стенах и фундаменте образовались трещины, температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам. Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные инстанции, дом аварийным не признан, капитальный ремонт строения также не проводится», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тульской области Владимира Усова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. 

Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате ведомства.

вчера, в 19:05 0
