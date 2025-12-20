  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пьяная езда, подделка документов и тонировка: за вечер пятницы сотрудники ГИБДД поймали больше ста нарушителей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пьяная езда, подделка документов и тонировка: за вечер пятницы сотрудники ГИБДД поймали больше ста нарушителей

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят рейды.

Пьяная езда, подделка документов и тонировка: за вечер пятницы сотрудники ГИБДД поймали больше ста нарушителей

С 19 по 21 декабря 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения.

За вечер пятницы только на территории Тулы выявлено 110  административных правонарушения , из них: 

  • 6 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения;
  • 5 фактов управления транспортными средствами, водителями не имеющими такого права;
  • 5 фактов нарушения перевозки детей в  автомобиле;
  • 7 фактов неуплаты административного штрафа в срок;
  • 4 факта выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;
  • установлено 26 транспортных средства, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

В ОВД доставлено два человека, в  действиях которых усматриваются признаки преступления ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление поддельных документов») и части 3 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

На спецстоянки помещено 22 транспортных средства.

За время проведения мероприятия на территории города Тулы не произошло ни одного ДТП, в котором пострадали либо погибли люди.

Госавтоинспекция Тульской области информирует, что на протяжении всех выходных дней сотрудники ДПС будут нести службу в усиленном режиме на всей территории региона!

Госавтоинспекция Тульской области призывает вас неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности! Будьте предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
20 декабря, в 15:56 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1524 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1149 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1095 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3546 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
21 декабря в Туле пройдет забег Дедов Морозов
21 декабря в Туле пройдет забег Дедов Морозов
В Туле водитель не захотел пропустить пассажира трамвая
В Туле водитель не захотел пропустить пассажира трамвая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.