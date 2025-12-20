Пьяная езда, подделка документов и тонировка: за вечер пятницы сотрудники ГИБДД поймали больше ста нарушителей

С 19 по 21 декабря 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения.
За вечер пятницы только на территории Тулы выявлено 110 административных правонарушения , из них:
- 6 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения;
- 5 фактов управления транспортными средствами, водителями не имеющими такого права;
- 5 фактов нарушения перевозки детей в автомобиле;
- 7 фактов неуплаты административного штрафа в срок;
- 4 факта выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;
- установлено 26 транспортных средства, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
В ОВД доставлено два человека, в действиях которых усматриваются признаки преступления ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление поддельных документов») и части 3 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).
На спецстоянки помещено 22 транспортных средства.
За время проведения мероприятия на территории города Тулы не произошло ни одного ДТП, в котором пострадали либо погибли люди.
Госавтоинспекция Тульской области информирует, что на протяжении всех выходных дней сотрудники ДПС будут нести службу в усиленном режиме на всей территории региона!
Госавтоинспекция Тульской области призывает вас неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности! Будьте предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.