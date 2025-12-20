На пожаре в Веневском районе погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Загорелся частный жилой дом на двух хозяев, расположенный на ул. Зелёная Роща. На место оперативно прибыли пять пожарных расчётов – спасатели ликвидировали возгорание площадью три квадратных метра.

К сожалению, погиб один из жильцов. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. От МЧС России на месте работали 12 человек и 5 единиц техники.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: