На пожаре в Веневском районе погиб мужчина

Трагедия произошла в селе Дьяконово.

На пожаре в Веневском районе погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Загорелся частный жилой дом на двух хозяев, расположенный на ул. Зелёная Роща. На место оперативно прибыли пять пожарных расчётов – спасатели ликвидировали возгорание площадью три квадратных метра.

1.jpg

К сожалению, погиб один из жильцов. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. От МЧС России на месте работали 12 человек и 5 единиц техники. 

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

  • увидел пожар – сразу звони по номеру 101 или 112,
  • установи дома пожарный извещатель – он предупредит о задымлении и увеличит шансы на спасение,
  • приобрети домой огнетушитель – он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.

20 декабря, в 08:00 0
