На пожаре в Веневском районе погиб мужчина

Загорелся частный жилой дом на двух хозяев, расположенный на ул. Зелёная Роща. На место оперативно прибыли пять пожарных расчётов – спасатели ликвидировали возгорание площадью три квадратных метра.
К сожалению, погиб один из жильцов. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. От МЧС России на месте работали 12 человек и 5 единиц техники.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
- увидел пожар – сразу звони по номеру 101 или 112,
- установи дома пожарный извещатель – он предупредит о задымлении и увеличит шансы на спасение,
- приобрети домой огнетушитель – он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.