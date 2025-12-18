Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор

В Алексине 40-летний Алексей И. и 36-летняя Анна Х. признаны виновными в краже.

Судом установлено, что 7 августа ранее судимые обвиняемые были в гостях у друга. Дождавшись, когда мужчина уснет, Алексей предложил Анне украсть телевизор товарища. После этого женщина встала рядом со спящим мужчиной, пока Алексей вытаскивал телевизор в коридор. Ущерб от их действий составил 8000 рублей.

Приговором суда Алексею и Анне назначено наказание в виде принудительных работ: на 2 года и 3 года 10 месяцев соответственно.