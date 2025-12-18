  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор

Утащили у потерпевшего телевизор.

Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор

В Алексине 40-летний Алексей И. и 36-летняя Анна Х. признаны виновными в краже.

Судом установлено, что 7 августа ранее судимые обвиняемые были в гостях у друга. Дождавшись, когда мужчина уснет, Алексей предложил Анне украсть телевизор товарища. После этого женщина встала рядом со спящим мужчиной, пока Алексей вытаскивал телевизор в коридор. Ущерб от их действий составил 8000 рублей.

Приговором суда Алексею и Анне назначено наказание в виде принудительных работ: на 2 года и 3 года 10 месяцев соответственно. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 11:05 −1
Другие статьи по темам
Прочее
дежурная часть приговор суда Тульская область кража
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1707 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3004 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3802 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2865 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Контакт-центр минздрава Тульской области отвечает на звонки за минуту
Контакт-центр минздрава Тульской области отвечает на звонки за минуту
В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга
В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.