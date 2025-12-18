Пожар на улице Волкова: соседи обвиняют в ЧП неадекватную пенсионерку

В редакцию Myslo обратились жители дома № 5 по улице Волкова, где сегодня рано утром произошел пожар. По словам людей, именно женщина стала виновницей ЧП:

— Эта неадекватная пенсионерка пугает как взрослых, так и детей: пьет, буянит, ходит по подъезду голая, орет и кидается на всех. А сегодня она закурила в помещении, и это чуть не привело к большой трагедии! Она уже несколько раз была в психиатрической клинике, но каждый раз её отпускают обратно, и такие вот «концерты» продолжаются!

Напомним, благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал, возгорание на площади 5,5 кв. м было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.