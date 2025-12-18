  1. Моя Слобода
На Оке полиция задержала браконьеров

Мужчины на надувной лодке с подвесным мотором поставили четыре рыболовные сети на зимовальной яме Оки неподалеку от Алексина.

На Оке полиция задержала браконьеров

Сотрудники линейного отдела МВД РФ на водном транспорте задержали двух алексинцев 44 и 35 лет. Один из них ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчины подозреваются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Когда в ночи нагрянула полиция, браконьеры успели выловить 29 рыб, среди которых густера, судак, плотва и окунь. Мужчины успели загрузить улов в машину.

В ходе осмотра полицейские изъяли сети и лодку.

лодка.PNG

По результатам ихтиологической экспертизы в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 

сегодня, в 12:00 +1
