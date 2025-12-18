Мастер новомосковского «Азота» допустил слесаря к работе на высоте без страховки: тот рухнул и получил тяжелые травмы

В Новомосковске 26-летний сотрудник АО «НАК „Азот“» обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Следствием установлено, что 23 апреля мастер по ремонту оборудования допустил слесаря-ремонтника к проведению работ на высоте, не обеспечив его средствами защиты: страховочной и удерживающей системами. В результате этого 42-летний слесарь свалился на бетонный пол и получил тяжелые травмы.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.



