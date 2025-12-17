  1. Моя Слобода
Водитель маршрутки № 61 несколько раз нарушил ПДД: мужчину нашли и наказали

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административное расследование после публикации видео нашего читателя в рубрике «Накажи автохама».

Напомним, 11 декабря водитель маршрутки № 61 сначала выехал на встречную полосу, а затем совершил обгон на ж/д переезде. 

«В отношении виновника за каждое нарушение вынесены протоколы об административных правонарушениях по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, которые направлены мировому судье», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
вчера, в 16:07 +3
